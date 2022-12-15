Foreign Policy: конгрессмены требуют от Байдена добиться исключения России из Совбеза ООН
2022-12-15 02:54
Члены Конгресса США Джон Уилсон и Стив Коэн внести на рассмотрение резолюцию с призывом к Байдену добиться исключения России из Совета безопасности ООН.
По мнению авторов документа, Россия нарушила принципы и цели ООН своей спецоперацией на Украине.
Они обвиняют РФ в вопиющем нарушении устава организации и требуют ограничения привилегий России в ООН.
Ранее с призывом об исключении России из Совета безопасности ООН выступил президент Украины Владимир Зеленский.
Опубликовано: Светлана Репина