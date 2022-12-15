Foreign Policy: конгрессмены требуют от Байдена добиться исключения России из Совбеза ООН

APS
2022-12-15 02:54

Члены Конгресса США Джон Уилсон и Стив Коэн внести на рассмотрение резолюцию с призывом к Байдену добиться исключения России из Совета безопасности ООН.

По мнению авторов документа, Россия нарушила принципы и цели ООН своей спецоперацией на Украине.

Они обвиняют РФ в вопиющем нарушении устава организации и требуют ограничения привилегий России в ООН.

Ранее с призывом об исключении России из Совета безопасности ООН выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Опубликовано: Светлана Репина







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