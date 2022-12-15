Глава МИД Молдовы: стране нужны системы ПВО для защиты от ракет
2022-12-15 03:47
Глава МИД Молдовы, вице-премьер Нику Попеску заявил, что стране необходимо принять меры для защиты своего воздушного пространства от ракет.
По его словам, у Молдовы должна быть возможность перехватить и сбить ракету любого типа, иначе она убьет граждан.
Попеску призвал молдавские власти искать возможности обзавестись системами противовоздушной обороны для обеспечения безопасности людей.
5 декабря патруль пограничной полиции Молдовы обнаружил упавшую ракету рядом с городом Бричень.
Опубликовано: Светлана Репина