Глава Херсона сообщил, что город полностью обесточен из-за российских обстрелов

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушкевич сообщил, что город остался без электричества.

Херсон оказался полностью обесточен из-за ударов российских войск по объектам критической инфраструктуры региона.

Об этом в своем официальном твиттер-аккаунте сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушкевич.

По его словам, был нанесен урон инфраструктуре в Корабельном районе Херсона. Также он предупредил, что электрики попытаются восстановить подачу энергии как можно скорее.