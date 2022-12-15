Глава Херсона сообщил, что город полностью обесточен из-за российских обстрелов
2022-12-15 14:07
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушкевич сообщил, что город остался без электричества.
Херсон оказался полностью обесточен из-за ударов российских войск по объектам критической инфраструктуры региона.
Об этом в своем официальном твиттер-аккаунте сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушкевич.
По его словам, был нанесен урон инфраструктуре в Корабельном районе Херсона. Также он предупредил, что электрики попытаются восстановить подачу энергии как можно скорее.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья
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