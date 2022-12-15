Глава Минобороны Украины Резников заявил, что ВСУ не прекратят наступление зимой

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ не прекратят наступательные действия этой зимой.

15 декабря глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью американскому журналу Newsweek сообщил о том, что украинская армия не планирует останавливать наступление зимой из-за сурового климата.

Резников утверждает, что Вооружённые силы Украины начнут активные наступательные действия после промерзания грунта, что облегчит проходимость колёсной и гусеничной боевой техники.