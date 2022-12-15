Глава ВСУ Залужный: Россия может пойти в новое наступление в феврале
2022-12-15 17:31
Украина ожидает от Российской Федерации начало наступления в феврале 2023 года.
Главнокомандующий украинскими войсками генерал Залужный рассказал, что Украина ожидает от России нового наступления.
При этом от отметил, что ВСУ готовятся к защите в том числе и Киева. По его словам, в худшем для Украины случае наступление начнется в конце января, а в лучшем - в марте. ;
Также он добавил, что для ведение своих наступательных действий Украине требуются около 300 танков и 700 боевых машин пехоты.
Опубликовано: Николай Скира