Залужный: ВСУ готовятся к большой военной операции

Украинская армия готовится проводить зимой крупномасштабную военную операцию.

По словам командующего Вооруженными силами Украины Залужного, войска страны готовятся проводить масштабную военную операцию.

В то же время он заявил, что для проведения крупной операции и выходу к границам стране нужно получить еще 300 танков, 500 гаубиц и 700 машин пехоты.

"С такими ресурсами я не могу проводить новые крупные операции, хотя мы сейчас работаем над одной из них. Она уже на подходе", - заявил он.