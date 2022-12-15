Залужный: ВСУ готовятся к большой военной операции
2022-12-15 23:24
Украинская армия готовится проводить зимой крупномасштабную военную операцию.
По словам командующего Вооруженными силами Украины Залужного, войска страны готовятся проводить масштабную военную операцию.
В то же время он заявил, что для проведения крупной операции и выходу к границам стране нужно получить еще 300 танков, 500 гаубиц и 700 машин пехоты.
"С такими ресурсами я не могу проводить новые крупные операции, хотя мы сейчас работаем над одной из них. Она уже на подходе", - заявил он.
Опубликовано: Николай Скира