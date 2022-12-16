Орбан: пора осушить коррупционное болото в Евросоюзе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Евросоюзе пора заняться осушением коррупционного болота.

Таким образом он прокомментировал недавнее задержание зампредседателя Европарламента Евы Кайли.

По мнению Орбана, ниточки этого скандала могут вести на самый верх. Он также сказал, что о большом количестве коррупционных дел в Брюсселе известно давно.

Венгерский премьер рассказал, что полиция во время обыска находит в домах подозреваемых миллионы евро.