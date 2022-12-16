Дональд Трамп предстал супергероем в своей первой NFT-коллекции

Экс-президент США Дональд Трамп презентовал свою первую NFT-коллекцию. Она состоит из карточек с его изображением.

На карточках Трамп предстает супергероем с глазами-лазерами, ковбоем, астронавтом. Одна из них изображает его во время игры в гольф, другая – среди слитков золота.

Стоимость каждой карточки составляет 99 долларов. Всего в коллекции 45-го американского президента 45 картинок.

Сообщается, что тот, кому удастся собрать все картинки, будет приглашен на ужин в имение Трампа Мар-а-Лаго.