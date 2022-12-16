Politico: США хотят существенно расширить военную поддержку Украины в следующем году
2022-12-16 03:28
Издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщает, что США рассматривает возможность значительного расширения военной помощи Украине с января следующего года.
Речь идет, например, о предоставлении украинским военным дополнительных видов вооружений.
Одним из них может стать комплект Joint Direct Attack Munition, с помощью которого можно превращать обычные авиабомбы в управляемые.
Этот же комплект позволяет трансформировать снаряды наземного базирования с малым диаметром и значительно увеличивать дальность атак.
Опубликовано: Светлана Репина