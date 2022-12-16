NBC News: у Украины есть военный потенциал для захвата Крыма

В США заявили, что Белый дом обеспокоен наличием у киевского режима военного потенциала для захвата Крымского полуострова.

16 декабря американский новостной телеканал NBC News, со ссылкой на 2 неназванных высокопоставленных чиновников, заявил о том, что у украинской армии есть военный потенциал, который необходим для захвата Крыма.

Отмечается, что представители Белого дома обеспокоены тем, что «широкомасштабное наступление и угроза потери Крыма спровоцирует Путина к использованию ядерного оружия», в то время как российский лидер неоднократно говорил о том, что Москва отдаёт себе отчёт в том, что такое ядерное оружие и не намерена его применять.