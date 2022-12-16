Европейский союз ввёл санкции против Михалкова, Лепса и Корчевникова

Европейский союз включил в новый санкционный список ограничения против режиссёра Сергея Михалкова, музыканта Григория Лепса и телеведущего Бориса Корчевникова.

16 декабря, согласно опубликованной в официальном журнале Европейского союза, под действие антироссийских санкционных ограничений попали режиссёр Сергей Михалков, музыкант Григорий Лепс и телеведущий Борис Корчевников.

Помимо прочего, в обновленный санкционный список попали телеведущая Марина Ким, помощник президента России Максим Орешкин, а также губернаторы Московской, Астраханской, Мурманской, Нижегородской, Тверской, Калужской и Новосибирской областей.