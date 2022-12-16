Советник Офиса Зеленского Арестович заявил о нехватке средств ПВО в Украине
2022-12-16 23:35
Советник Офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украине не хватает средств противоздушной обороны.
В пятницу, 16 декабря 2022 года, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в пресс-релизе заявил о нехватке средств противовоздушной обороны, чтобы прикрыть все украинские объекты стратегического значения от ударов.
Арестович утверждает, что бойцам украинской армии приходится «угадывать направление, куда полетят ракеты, встречать их заранее и т. д.», из-за определённого дефицита средств ПВО у Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко