Советник Офиса Зеленского Арестович заявил о нехватке средств ПВО в Украине

Советник Офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украине не хватает средств противоздушной обороны.

В пятницу, 16 декабря 2022 года, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в пресс-релизе заявил о нехватке средств противовоздушной обороны, чтобы прикрыть все украинские объекты стратегического значения от ударов.

Арестович утверждает, что бойцам украинской армии приходится «угадывать направление, куда полетят ракеты, встречать их заранее и т. д.», из-за определённого дефицита средств ПВО у Украины.