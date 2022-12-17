Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс не должен недооценивать Россию
2022-12-17 00:20
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-участницы альянса не должны недооценивать военный потенциал России.
16 декабря генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью французскому информационному агентству «Франс-Пресс» заявил, что страны блока НАТО «не должны недооценивать Россию».
Столтенберг пояснил, что президент Российской Федерации Владимир Путин готов «к новым наступательным операциям» и длительным боевым действиям в рамках спецоперации на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко