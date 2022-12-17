Анджелина Джоли ушла с поста спецпосланника ООН по делам беженцев
2022-12-17 01:24
Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщает, что Анджелина Джоли больше не является спецпосланником УВКБ.
В сообщении сказано, что актриса посвятила этой работе более 20 лет и все это время самоотверженно выполняла свои обязанности.
По данным ООН, Джоли будет участвовать в решении более широкого круга гуманитарных вопросов.
В УВКБ отмечают, что Анджелина Джоли продолжит бороться за создание равноправной инклюзивной международной системы.
Опубликовано: Светлана Репина