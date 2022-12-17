Politico: Минюст США может предъявить Дональду Трампу обвинения по трем пунктам
2022-12-17 02:15
Издание Politico пишет, что спецкомитет Палаты представителей американского Конгресса может рекомендовать Минюсту предъявить обвинения экс-президенту США Дональду Трампу.
19 декабря в специальном комитете будет рассматривать доклад, в котором содержатся рекомендации.
Согласно этому документу, обвинения Дональду Трампу могут быть предъявлены по трем пунктам.
Это создание препятствий для работы государственных органов, сговор для введения в заблуждения правительства и мятеж.
Опубликовано: Светлана Репина