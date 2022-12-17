Politico: Минюст США может предъявить Дональду Трампу обвинения по трем пунктам

Издание Politico пишет, что спецкомитет Палаты представителей американского Конгресса может рекомендовать Минюсту предъявить обвинения экс-президенту США Дональду Трампу.

19 декабря в специальном комитете будет рассматривать доклад, в котором содержатся рекомендации.

Согласно этому документу, обвинения Дональду Трампу могут быть предъявлены по трем пунктам.

Это создание препятствий для работы государственных органов, сговор для введения в заблуждения правительства и мятеж.