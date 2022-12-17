Бойцы Народной милиции ЛНР уничтожили за сутки до 90 военнослужащих ВСУ
2022-12-17 13:02
Подразделения Народной Милиции ЛНР уничтожили до 90 военнослужащих украинской армии.
Украинская армия за сутки понесла существенные потери в живой силе и технике, сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.
"В ходе активных наступательных боевых действий украинская армия потеряла за сутки до 90 человек убитыми, пять боевых бронированных машин, две артиллерийские установки, 16 специальных автомобилей", - сообщается в сводке.
Ранее в НМ ЛНР сообщали об уничтожении до 50 военнослужащих за сутки, одного танка и трех бронетранспортеров.
Опубликовано: Максим Алексеев