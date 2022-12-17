ТАСС: Россия отказывается от диалога с НАТО на время спецоперации в Украине

Агентство ТАСС утверждает, что российское правительство не желает вести диалог со странами Североатлантического альянса в настоящий момент.

Днём 17 декабря журналисты российского издания ТАСС со ссылкой на инсайдера в Кремле сообщили, что в настоящий момент правительство России не рассматривает возможность возобновления полномасштабного диалога с руководством блока НАТО. Также в ТАСС отметили, что правительство РФ не намерено первым предлагать странам Североатлантического альянса начать диалог.

Источник ТАСС подчёркивает, что власти России обратили внимание на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил считаться с национальными интересами РФ, однако считают его популистской спекуляцией.