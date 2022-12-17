Минобороны России опровергло слухи об увеличении сроков срочной службы
2022-12-17 15:17
В Министерстве обороны России опровергли слухи об увеличении сроков военной службы.
Срок срочной военной службы в Российской Федерации составляет 12 месяцев, увеличивать их не планируется, сообщил комиссар Московской области Алексей Астахов.
"В настоящее время не планируется каких-либо изменений в законодательстве в части, касающейся изменения сроков военной службы", - сказал Астахов в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее Дмитровский военком заявил о планах Минобороны по увеличению сроков военной службы.
Опубликовано: Максим Алексеев