Минобороны России опровергло слухи об увеличении сроков срочной службы

Срок срочной военной службы в Российской Федерации составляет 12 месяцев, увеличивать их не планируется, сообщил комиссар Московской области Алексей Астахов.

"В настоящее время не планируется каких-либо изменений в законодательстве в части, касающейся изменения сроков военной службы", - сказал Астахов в Telegram-канале Минобороны России.