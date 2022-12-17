Минобороны России опровергло слухи об увеличении сроков срочной службы

APS
2022-12-17 15:17

В Министерстве обороны России опровергли слухи об увеличении сроков военной службы.

Срок срочной военной службы в Российской Федерации составляет 12 месяцев, увеличивать их не планируется, сообщил комиссар Московской области Алексей Астахов.

"В настоящее время не планируется каких-либо изменений в законодательстве в части, касающейся изменения сроков военной службы", - сказал Астахов в Telegram-канале Минобороны России.

Ранее Дмитровский военком заявил о планах Минобороны по увеличению сроков военной службы.

Опубликовано: Максим Алексеев







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