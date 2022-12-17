Верховная Рада Украины приняла закон об ужесточении наказание за дезертирство в бою

Украинские депутаты приняли закон, который усиливает наказание для военнослужащих.

Нардепы Верховной Рады Украины согласились принять закон, который ужесточает наказания для военнослужащих за неисполнение приказа командира и дезертирство с поля боя.

Также новый закон запрещает судам смягчать наказания солдатам за неповиновение, неисполнение приказа, самовольное оставление части, дезертирство, оставление поля боя, а также за угрозы или насилие в адрес командира.

Законопроект был принят без единого голоса "против". Согласились 274 депутата, воздержались от голосования 42, а не голосовали 37.