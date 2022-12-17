Минобороны Турции обвинило Грецию в перехвате своих истребителей F-16

Турецкое оборонное ведомство обвинила Грецию в попытке перехвата двух истребителей, выполнявших миссию НАТО.

Самолеты военно-воздушных мил Греции пытались перехватить два турецких истребителя F-16, выполнявших миссию НАТО, сообщили в Минобороны Турции.

"Миссию НАТО NEXUS ACE, которая проводилась в международном воздушном пространстве, пытались перехватить греческие самолеты. Мы дали необходимый ответ нашим истребителям и миссия была успешно завершена", - говорится в публикации оборонного ведомства в Twitter.

Ранее Турция неоднократно обвиняла Грецию в чрезмерной милитаризации греческих островов, расположенных в восточной части Эгейского моря, рядом с турецкими территориальными водами.