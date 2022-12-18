Молдова полностью отказалась от покупки газа у «Газпрома»

Власти Молдовы объявили в субботу, 17 декабря, что впервые за более чем 30-летнюю историю страны они будут импортировать газ не от российской компании "Газпром".

По словам вице-премьера Андрея Спыну, решение молдавских властей отказаться от поставок природного газа из России связано с политически мотивированным шантажом со стороны властей "Газпрома".

Спыну, министр инфраструктуры и регионального развития молдавского правительства, напомнил, что в октябре этого года россияне сократил поставки природного газа в Молдову более чем на 30%, а в декабре пригрозил снова сократить объемы газа.

Спыну напомнил, что правительство в Кишиневе намерено подать в суд на давление "Газпрома", "не имеющее отношения к торговле", и Молдова больше не будет покупать природный газ у российской компании.

Он уточнил, что выживание Молдовы этой зимой без российского газа станет результатом инвестиций государственной компании Energocom в увеличение резервов хранения газа, а также его закупок за рубежом.

Молдова с началом российской СВО в Украину начала импортировать природный газ с международных рынков, в основном из Румынии. Ранее весь газ в Молдову поставлялся российским "Газпромом".