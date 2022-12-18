МО РФ: российские войска взяли под контроль село Яковлевка в ДНР

В Минобороны России сообщили о взятии под контроль российских войск села Яковлевка в ДНР.

В воскресенье, 18 лекабря 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что в результате активных наступательных действий подразделений Вооружённых сил Российской Федерации взято под контроль село Яковлевка Донецкой Народной Республики.

Конашенков уточнил, что в настоящее время российские военнослужащие успешно завершают зачистку Яковлевки от немногочисленных остатков бойцов украинской армии.