Бербок: окончание спецоперации в Украине на условиях Москвы невозможно

Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила о невозможности завершения военного конфликта в Украине на условиях России.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок утверждает, что Берлин желает скорейшего завершения боевых действий на территории Украины, однако страны коллективного Запада не потерпят подписания мирного договора между Киевом и Москвой на условиях России. Бербок уверена, что в случае подписания мира на российских условиях конфликт с Украиной будет продолжен в будущем.

Примечательно, что ранее аналогичную позицию высказывал Владимир Зеленский, который утверждал, что поводом для завершения спецоперации станет отвод армии России на позиции 1991 года.