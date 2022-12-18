ВСУ выпустили 10 ракет по центру Донецка из РСЗО «Град»

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинская армия выпустила 10 ракет по центру Донецка из РСЗО «Град».

В воскресенье после полудня, 18 декабря 2022 года, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщило, что служащие Вооружённых сил Украины выпустили 10 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град».

В свою очередь, мэр Донецка Алексей Кулемзин в личном Telegram-канале, со ссылкой на очевидцев, рассказал о том, что на «Донбасс Арене» повреждены трибуны и остекление, также на проспекте Ватутина загорелся паркинг.