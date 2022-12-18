Бойцы Псковской дивизии ВДВ России отодвинули силы ВСУ на Сватовском направлении
2022-12-18 19:23
Военнослужащие воздушно-десантной дивизии из Пскова продвинулись более чем на два километра на Сватовском направлении.
Подразделения Псковской воздушно-десантной дивизии ВДВ России отбросили украинские войска более чем на два километра на Сватовском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Паркер 13".
"На Сватовском направлении мы выполняли задачу по выходу на указанный рубеж с последующем закреплении на указанной позиции. Подразделения с поставленной задачей справились. Продвижение вглубь обороны противника составило более двух километров", - рассказал собеседник.
Он уточнил, что результат был достигнут за неделю, а потери украинской армии составили более 50 человек убитыми.
Опубликовано: Максим Алексеев