Военнослужащие воздушно-десантной дивизии из Пскова продвинулись более чем на два километра на Сватовском направлении.

Подразделения Псковской воздушно-десантной дивизии ВДВ России отбросили украинские войска более чем на два километра на Сватовском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Паркер 13".

"На Сватовском направлении мы выполняли задачу по выходу на указанный рубеж с последующем закреплении на указанной позиции. Подразделения с поставленной задачей справились. Продвижение вглубь обороны противника составило более двух километров", - рассказал собеседник.

Он уточнил, что результат был достигнут за неделю, а потери украинской армии составили более 50 человек убитыми.