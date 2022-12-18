Новостное агентство Foreign Policy утверждает, что недавнее обращение Владимира Зеленского к беженцам из Украины свидетельствует о плохом положении дел внутри украинского государства.

В воскресенье экономический аналитик информагентства Foreign Policy Адам Туз сообщил, что недавняя просьба Владимира Зеленского к украинским беженцам в странах Европейского союза не возвращаться на родину до завершения спецоперации свидетельствует о бедственном положении в Украине.

Туз напомнил, что совершаемые Россией массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины вывели из строя свыше пятидесяти процентов украинской энергетики, существенно навредив не только энергобезопасности государства, но и его экономическим показателям.