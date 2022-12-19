CNN: Трампа могут привлечь к уголовной ответственности за штурм Капитолия

Телеканал CNN утверждает, что Дональд Трамп может стать фигурантом уголовного дела о попытке незаконного захвата власти в США.

19 декабря представитель Конгресса Соединённых Штатов Адам Шифф дал интервью каналу CNN, где заявил, что Дональд Трамп может быть привлечён к ответственности по трём статьям уголовного кодекса в случае, если его вина в организации штурма Капитолия 6 января 2021 года будет доказана.

Примечательно, что ранее американская палата представителей объявила импичмент Трампу после штурма Капитолия, однако данная инициатива не была реализована из-за её недостаточной поддержки.