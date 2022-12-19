Кормухина осудила Орбакайте и Николаева за выступление на шоу Дуэты в цветах украинского флага и исполнении песни Пугачевой

Певица Ольга Кормухина резко высказалась о выступлении Кристины Орбакайте и Игоря Николаева в рамках шоу "Дуэты". Не только цвет концертных костюмов (желто-синий) смутил артистку. Исполнение песни Аллы Пугачевой Кормухина считает неприемлемым сейчас.

Исполнительница Ольга Кормухина осудила совместное выступление Кристины Орбакайте и Игоря Николаева в рамках программы "Дуэты", которые выступали в цветовой гамме украинского флага и исполняли композицию Аллы Пугачевой.

Примечательно, что в большей степени Кормухина "сделала виноватыми" поклонников артистов, которые годами превозносили своих кумиров на пьедестал.

Свое негодование по поводу артистка выразила посредством поста, размещенного в ее Телеграм-канале.

Артистка резюмировала, обращаясь к своим соотечественникам: "Что посеяли, то теперь и кушать придется".