Кормухина осудила Орбакайте и Николаева за выступление на шоу Дуэты в цветах украинского флага и исполнении песни Пугачевой
2022-12-19 10:43
Певица Ольга Кормухина резко высказалась о выступлении Кристины Орбакайте и Игоря Николаева в рамках шоу "Дуэты". Не только цвет концертных костюмов (желто-синий) смутил артистку. Исполнение песни Аллы Пугачевой Кормухина считает неприемлемым сейчас.
Исполнительница Ольга Кормухина осудила совместное выступление Кристины Орбакайте и Игоря Николаева в рамках программы "Дуэты", которые выступали в цветовой гамме украинского флага и исполняли композицию Аллы Пугачевой.
Примечательно, что в большей степени Кормухина "сделала виноватыми" поклонников артистов, которые годами превозносили своих кумиров на пьедестал.
Свое негодование по поводу артистка выразила посредством поста, размещенного в ее Телеграм-канале.
Артистка резюмировала, обращаясь к своим соотечественникам: "Что посеяли, то теперь и кушать придется".
Опубликовано: Наталья Гончарова