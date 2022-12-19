Генсек ООН Гутерриш допустил завершение конфликта на Украине в 2023 году

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что украинский конфликт может завершиться уже в следующем году.

19 декабря британский телеканал ВВС News сообщил, что генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш считает возможным завершение конфликта на Украине в 2023 году.

Однако Гутерриш также заявил о том, что не смотрит «оптимистично на возможность эффективных переговоров о мире в ближайшем будущем» между Москвой и Киевом.