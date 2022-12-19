Переговоры Путина и Лукашенко в широком составе длились 2 часа 35 минут

Вечером 19 декабря в Минске завершились переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в широком составе.

Пресс-служба президента Беларуси опубликовала сообщение в Telegram-канале "Пул Первого", уведомив, что в минском Дворце Независимости завершились переговоры между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным в широком составе, в котором были задействованы белорусские и российские министры обороны, а также главы Министерств иностранных дел обеих стран.

По данным "Пул Первого", разговор Путина и Лукашенко в широком составе длился 2 часа и 35 минут, после чего президенты РФ и Беларуси уединились для приватной беседы за закрытыми дверями.