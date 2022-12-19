Песков анонсировал ответ России на попытки Евросоюза установить потолок цен на газ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал ответ Москвы на попытки Евросоюза установить потолок цен на российский газ.

19 декабря глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что российскому правительству потребуется время для ответа на попытки Европейского союза установить потолок цен на «голубое топливо».

Песков также отметил факт того, что подобные действия Брюсселя в отношении Москвы являются попыткой посягнуть на рыночный механизм рыночного ценообразования.