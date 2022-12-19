Путин назвал результативными переговоры с Лукашенко в Минске

Президент России Владимир Путин назвал результативными переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в минском Дворце Независимости.

В понедельник, 19 декабря 2022 года, президент России Владимир Путин назвал результативными состоявшиеся переговоры с главой белорусского государства Александром Лукашенко в Минске.

В свою очередь Лукашенко выразил уверенность в том, что белорусы и россияне оценят решения, которые были приняты лидерами Союзного государства во Дворце Независимости на сегодняшний день.