Лукашенко: сейчас решается будущая судьба народов России и Беларуси

По мнению Александра Лукашенко, происходящие сейчас с мире изменения определят будущее российского и белорусского народов.

Сегодня во Дворце Независимости состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, в результате которых белорусский президент публично заявил, что в настоящее время решается, каким будет будущее народов, проживающих в Беларуси и России. По мнению Лукашенко, уже сейчас можно судить о том, что Минск и Москва справились с последствиями западных санкций.

Также Александр Лукашенко считает, что Беларусь многим обязана России, поскольку в трудный момент Путин оказал существенную поддержку Минску, в то время как российское государство способно существовать без взаимодействия со своими белорусскими соседями.