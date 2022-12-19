Глава Совбеза Молдовы Мустяцэ: Россия готовит наступление на страну в 2023 году

Глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ заявил, что Россия планирует наступление на территорию страны в начале следующего года.

По его словам, вопрос заключается не в том, будет ли Россия наступать на Молдову, а в том, когда именно это произойдет.

Предположительными сроками такого наступления он назвал январь-февраль либо март-апрель следующего года.

Мустяцэ считает, что цель России заключается в объединении с Приднестровьем, однако РФ может и не ограничиться этой территорией.