Глава Совбеза Молдовы Мустяцэ: Россия готовит наступление на страну в 2023 году
2022-12-19 22:22
Глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ заявил, что Россия планирует наступление на территорию страны в начале следующего года.
По его словам, вопрос заключается не в том, будет ли Россия наступать на Молдову, а в том, когда именно это произойдет.
Предположительными сроками такого наступления он назвал январь-февраль либо март-апрель следующего года.
Мустяцэ считает, что цель России заключается в объединении с Приднестровьем, однако РФ может и не ограничиться этой территорией.
Опубликовано: Светлана Репина