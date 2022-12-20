Сунак: переговоры о прекращении огня на Украине бессмысленны

Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что в нынешней ситуации переговоры о прекращении огня на Украине бессмысленны.

По его мнению, нет смысла вести такие переговоры до тех пор, пока российские войска остаются на украинской территории.

Сунак уточнил, что в этих обстоятельствах все призывы России к переговорам нужны ей только для усиления войск.

Ранее премьер-министр Великобритании дал поручение провести аудит военной помощи, которую его страна оказывает Украине.