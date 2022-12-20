Дональд Трамп: Байден спровоцировал катаклизм в США из-за новых правил для мигрантов

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Байден спровоцировал катаклизм в стране, отменив норму о немедленной высылке мигрантов.

По его словам, по масштабам это будет катаклизм нелегальной миграции, каких мир раньше не видел.

Трамп утверждает, что нелегальные мигранты, находящиеся на границе США, знают, что смогут остаться в стране на неопределенный срок.

Он считает, что этой ситуацией воспользуются торговцы людьми, наркокартели и прочие преступники. Норму по немедленной высылке мигрантов в США планируется отменить с 21 декабря.