Лукашенко: Беларусь довольна ценами газа из России на ближайшие 3 года

Александр Лукашенко сообщил о своей удовлетворённости согласованными с Россией ценами поставок газа в Беларусь.

20 декабря стало известно, что Александр Лукашенко, который провёл переговоры с Владимиром Путиным в Минске днём ранее, заявил об удовлетворённости белорусской стороны контрактом на закупку российского газа, поскольку в ближайшие три года Беларусь будет получать данный энергоресурс от России по фиксированной и вполне приемлемой цене.

Характерно, что во время переговоров Путин и Лукашенко также договорились о создании общего для России и Беларуси рынка энергетических ресурсов.