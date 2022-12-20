Федоров: Илон Маск поставит Украине несколько тысяч антенн Starlink

Как заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, у Киева есть договоренность о получении нескольких тысяч антенн спутниковой связи Starlink.

По словам чиновника, Илон Маск в лице принадлежащей ему компании SpaceX поставит на Украину данное оборудование для борьбы с российскими воздушными атаками. Как отметил Федоров, он лично напрямую вел переговоры с Маском, речь шла о поставке более чем 10 тысяч устройств в ближайшие месяцы. Также министр подчеркнул, что с февраля текущего года Украина уже успела получить около 22 тысяч антенн Starlink.

Федоров заявил, что Маск продолжит поддерживать Украину. Когда в стране было мощное отключение электроэнергии, Маск моментально отреагировал и сделал несколько практических шагов по предоставлению помощи. По словам министра, в настоящее время контракт еще не подписан, однако правительства нескольких государств Евросоюза заявили о своем согласии разделить траты. Федоров подчеркнул, что на данный момент все финансовые вопросы решены, и альтернативы спутниковой связи нет. Также он добавил, что весной Украине потребуется дополнительное финансирование.