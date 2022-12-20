МИД РФ обвинил ООН в неадекватной реакции на расстрел российских военнопленных

С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин.

По словам дипломата, реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на расстрел российских военнопленных в Донбассе не является адекватной. Как подчеркнул замминистра, в России считают данную верховным комиссаром оценку злодеяний украинских войск неадекватной, а занятую им позицию по данному трагическому событию — циничной и беспринципной.

Как заявил Вершинин, Кремль будет и дальше продолжать добиваться от профильных структур ОБСЕ и Организации Объединенных Наций осуждения действий украинских военнослужащих.

Ранее видео с массовым убийством плененных российских военнослужащих распространилось в Интернете. В Министерстве обороны России заявили, что украинские военные расстреляли более десяти обездвиженных военнослужащих вооруженных сил России.