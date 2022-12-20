Никифоров: Зеленский тайно посетил Артемовск для встречи с солдатами ВСУ

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров утверждает, что президент Украины посетил город Артемовск.

Лидер пресс-службы президента Украины Сергей Никифоров уведомляет, что 20 декабря Владимир Зеленский посетил Артемовск без предварительного анонсирования. По данным Никифорова, в Артемовске Зеленский встретился с украинскими военные, вручив им новогодние подарки.

Характерно, что накануне Владимир Зеленский назвал Артемовск самой горячей точкой боевых действий с 24 февраля, отметив, что российские военные сражаются за него с ВСУ уже четыре месяца.