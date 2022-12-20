Бен Уоллес назвал вовлечение Беларуси в конфликт в Украине маловероятным

Министр обороны Великобритании назвал вовлечение Беларуси в конфликт в Украине маловероятным.

В настоящий момент вероятность вовлечения Беларуси в конфликт в Украине минимальна, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"В краткосрочной перспективе маловероятно, что Беларусь присоединится к конфликту в Украине", - заявил глава британского оборонного ведомства.

Бен Уоллес отметил и отсутствие белорусских войск в зоне конфликта, однако напомнил, что страна предоставила свою инфраструктуру для российской армии.