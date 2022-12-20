В Администрации США высказались об участии Беларуси в конфликте в Украине

В Белом доме высказали мнение об участии Беларуси в конфликте на территории Украины.

Соединенные Штаты не видят непосредственного участия вооруженных формирований Беларуси в вооруженном конфликте на территории Украины, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Администрации президента США Джо Кирби.

"Чего мы не видим, так это фактического участия белорусских военных в этом конфликте", - сказал Кирби на брифинге для американских медиа.

Ранее Государственный департамент США объявил о возможности введения дополнительных санкций против Беларуси в случае расширения ее участия в спецоперации в Украине.