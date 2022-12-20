Песков: Путин посетил зону спецоперации, пообщавшись с командующими войск

Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин побывал в зоне проведения специальной военной операции.

Вечером 20 декабря глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков дал интервью журналистам издания "Российская газета", где публично заявил, что Владимир Путин лично побывал в зоне спецоперации, где провёл встречу с мобилизованными россиянами и командованием армии России.

Вместе с тем международная газета Financial Times утверждает, что Путин готовит население РФ к затяжному проведению специальной военной операции, поскольку за последний месяц российский президент назвал СВО "длительным процессом", цели которого должны быть достигнуты.