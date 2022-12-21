Зеленский прилетит в Вашингтон для выступления в Конгрессе США 21 декабря

Сегодня Владимир Зеленский выступит перед американскими конгрессменами, лично прилетев в столицу Соединённых Штатов.

Ряд украинских и отечественных газет сообщили о том, что в среду без предварительного анонса Владимир Зеленский прилетит в Вашингтон, что выступит перед обеими палатами Конгресса США, попросив его увеличить оказываемую Украине военную и финансовую поддержку на время российской спецоперации.

Журналисты российского издания "РИА Новости" получили официальный комментарий от неназванного сотрудника Белого дома, который подтвердил, что 21 декабря Зеленский прилетит в Вашингтон.