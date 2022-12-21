CNN сообщил о встрече президента Украины Зеленского с Байденом в Белом доме
2022-12-21 06:18
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с лидером США Джо Байденом в Вашингтоне.
Украинский лидер Владимир Зеленский встретится 21 декабря с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, сообщил CNN.
"Зеленский уже на пути в Вашингтон", - сообщает телеканал.
По сообщению CNN в ходе встречи будет обсуждаться очередной пакет военной помощи для Украины, который будет включать зенитно-ракетгные системы Patriot.
В ходе своего визита Зеленский может выступить в Конгрессе США, сообщает телеканал.
Опубликовано: Максим Алексеев