CNN сообщил о встрече президента Украины Зеленского с Байденом в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с лидером США Джо Байденом в Вашингтоне.

Украинский лидер Владимир Зеленский встретится 21 декабря с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, сообщил CNN.

"Зеленский уже на пути в Вашингтон", - сообщает телеканал.

По сообщению CNN в ходе встречи будет обсуждаться очередной пакет военной помощи для Украины, который будет включать зенитно-ракетгные системы Patriot.

В ходе своего визита Зеленский может выступить в Конгрессе США, сообщает телеканал.