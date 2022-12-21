Associated Press: США передадут Украине ЗРК Patriot в рамках военной помощи на $1,8 млрд

Американское агентство сообщило о передаче США ЗРК Patriot в рамках военной помощи на $1,8 млрд и подготовке украинских расчетов.

США окажет военную помощь Украине на сумму 1,8 миллиарда долларов, куда будут впервые включены зенитно-ракетные комплексы Patriot и высокоточные ракеты для истребителей, сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По словам агентства эта мера свидетельствует о расширении военно-технической помощи, которую США оказывают Украине.

Ожидается, что подготовка украинских расчетов для ЗРК Patriot будет проходить на полигоне Графенвер в Германии.