Медведев встретился с Цзиньпином в Пекине и передал ему послание от Путина

Лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, занимающий также пост зампредседателя Совета Безопасности России, по приглашению китайской стороны прибыл в Пекин и провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

Встреча высокопоставленных чиновников прошла в государственной резиденции Дяоюйтай, находящейся в столице КНР Пекине. Как заявил Медведев в своем телеграм-канале, в ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия между двумя правящими партиями, двустороннего взаимодействия стратегического партнерства двух стран во всех сферах, включая экономику.

Также Медведев подчеркнул, что в ходе переговоров обсуждались международные вопросы, включая специальную военную операцию России на территории Украины. Лидер «Единой России» отметил, что встреча прошла в конструктивном русле. Отдельно Медведев упомянул о том, что передал руководителю Китая послание от президента России Владимира Путина. В данном послании Путин отметил беспрецедентный уровень диалога, кооперации, выразил уверенность в развитии межгосударственных и межпартийных связей.