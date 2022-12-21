Рогов: ВСУ выпустили не менее 3 снарядов по промзоне и прибрежной части Энергодара
2022-12-21 13:50
Владимир Рогов заявил, что украинские бойцы выпустили не менее 3 снарядов из тяжёлой артиллерии по промзоне и прибрежной части города Энергодар.
В среду послу полудня, 21 декабря 2022 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил об очередном обстреле со стороны Вооружённых сил Украины города Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция.
Рогов утверждает, что на данный момент бойцы ВСУ выпустили не менее 3 снарядов из тяжёлой артиллерии НАТОвского образца по промзоне и прибрежной части Энергодара, подробности инцидента устанавливаются.
Опубликовано: Диана Мудреченко