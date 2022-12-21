Прилет Зеленского в США стал шоком для американских чиновников

Хотя к визиту главы Укораины в Соединенные Штаты готовились неделями, сам факт его неафишируемого прилета стал шоком для местных чиновников.

Сам факт прилета Зеленского в США в разгар военных действий на Украине говорит об особо дружественном отношении президента Байдена к своему коллеге из Киева.

Планируется, что оба президента выступят перед Конгрессом, чтобы объединить две его партии в стремлении помочь украинскому народу в борьбе против России.

Отреагировали на визит и в Российской Федерации. Валентина Матвиенко, в частности, заявила, что не ожидает сейчас разговоров между Байденом и Зеленским о последующих мирных переговорах с Россиней.