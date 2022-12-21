Прилет Зеленского в США стал шоком для американских чиновников
2022-12-21 15:38
Хотя к визиту главы Укораины в Соединенные Штаты готовились неделями, сам факт его неафишируемого прилета стал шоком для местных чиновников.
Сам факт прилета Зеленского в США в разгар военных действий на Украине говорит об особо дружественном отношении президента Байдена к своему коллеге из Киева.
Планируется, что оба президента выступят перед Конгрессом, чтобы объединить две его партии в стремлении помочь украинскому народу в борьбе против России.
Отреагировали на визит и в Российской Федерации. Валентина Матвиенко, в частности, заявила, что не ожидает сейчас разговоров между Байденом и Зеленским о последующих мирных переговорах с Россиней.
Опубликовано: Сергей Стаалкер