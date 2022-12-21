Лукашенко поддержал продление безвиза для граждан Латвии, Литвы и Польши на 2023 год
2022-12-21 18:49
Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение Совмина и МИДа о продлении безвиза для граждан Латвии, Литвы и Польши на 2023 год.
21 декабря информационное агентство «БелТА», со ссылкой на пресс-службу президента Республики Беларусь, сообщило о том, что Александр Лукашенко поддержал предложение Совета Министров и Министерства иностранных дел о продлении на 2023 год безвизового режима въезда на территорию белорусского государства для граждан Латвии, Литвы и Польши.
Отмечается, что данное решение было принято в подтверждение открытости Беларуси, а также нацеленности Минска на добрососедство и укрепление межнациональных связей.
Опубликовано: Диана Мудреченко