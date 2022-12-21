Лукашенко поддержал продление безвиза для граждан Латвии, Литвы и Польши на 2023 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение Совмина и МИДа о продлении безвиза для граждан Латвии, Литвы и Польши на 2023 год.

21 декабря информационное агентство «БелТА», со ссылкой на пресс-службу президента Республики Беларусь, сообщило о том, что Александр Лукашенко поддержал предложение Совета Министров и Министерства иностранных дел о продлении на 2023 год безвизового режима въезда на территорию белорусского государства для граждан Латвии, Литвы и Польши.

Отмечается, что данное решение было принято в подтверждение открытости Беларуси, а также нацеленности Минска на добрососедство и укрепление межнациональных связей.